"Le parole del senatore Cerno alla stampa riassumono perfettamente quanto avvenuto: il Ddl Zan non è stato affossato dalla destra, che non avrebbe avuto i numeri sufficienti, ma dalla sinistra stessa. Probabilmente nemmeno a sinistra se la sono sentita di far passare una legge che non aveva nulla a che fare con i diritti, ma che avrebbe introdotto dei pericolosi reati d’opinione". Lo ha scritto su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.