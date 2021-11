"Accogliamo con molto favore la decisione assunta da Dazn di non modificare le condizioni contrattuali, esattamente come avevamo chiesto. Da sempre abbiamo creduto che il calcio sulla rete fosse una grande opportunità di sviluppo del digitale nel nostro Paese, che potesse essere un volano con cui contribuire alla transizione digitale di cui l’Italia ha davvero molto bisogno.

Nelle settimane scorse, davanti ai disservizi registrati, abbiamo lavorato in commissione Trasporti, anche attraverso una risoluzione unitaria, nel dialogo con Agcom e con gli operatori per fare in modo che Dazn - come ha fatto - si adoperasse per mettere in piedi l’infrastruttura edge necessaria per garantire la risoluzione dei problemi di visione riscontrati da tanti italiani. Allo stesso modo, abbiamo chiesto con forza che fossero rispettati i diritti dei consumatori onesti che non potevano essere penalizzati, a stagione in corso, di fronte ad una crescente pirateria".

Lo scrive su Instagram Luciano Nobili di Italia Viva.