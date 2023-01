"Ci vuole tutta la faccia tosta della #destra per gridare allo scandalo sui prezzi della #benzina dopo aver tolto gli sconti sulle accise messi da #Draghi. E così dimostrano di non saper nemmeno valutare l'impatto delle loro decisioni. In altre parole di essere degli incapaci". Lo scrive su Twitter Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva.

E così dimostrano di non saper nemmeno valutare l'impatto delle loro decisioni. In altre parole di essere degli incapaci. — Nicola Danti 🇪🇺🇮🇹 (@DantiNicola) January 10, 2023