“Il 3 settembre 1982 a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo venivano brutalmente uccisi in un attentato mafioso. Sono trascorsi 41 anni da quel terribile giorno, ma la forza, la determinazione e il coraggio di un autentico servitore dello Stato nel combattere la criminalità organizzata è esempio e orgoglio per l’Italia Intera. In questo giorno di ricordo il mio abbraccio va a Rita Dalla Chiesa e alla sua famiglia che, con il suo impegno quotidiano di testimonianza, contribuisce a tenere viva la memoria del padre.

E voglio poi ancora una volta ringraziare tutte le Forze dell’Ordine che quotidianamente si dedicano a contrastare ogni forma di criminalità con dedizione incondizionata, profondo senso del dovere, mettendo anche a rischio la loro stessa vita”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, su X.