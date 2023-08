"Ciao #totocotugno. Eri davvero “un italiano vero”. Abbiamo cantato le tue canzoni con gioia e con orgoglio in tanti posti e occasioni. Hanno rappresentato l’Italia e la sua musica pop, all’estero. E tanti italiani, in Italia e all’estero, te ne saranno per sempre grati. Rip" è il messaggio di cordolio di Guido Crosetto, ministro della Difesa.