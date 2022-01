"Positiva la mediazione raggiunta in Cdm. Ha prevalso il buon senso, scegliendo di dare un’altra spinta alla campagna vaccinale. Ora abbiamo alcune armi in più contro la variante Omicron, per tutelare salute ed economia. Grazie alle misure varate oggi, eviteremo altre chiusure". Lo ha scritto sui canali social Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno.