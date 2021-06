"Via la burocrazia per i frontalieri. Chi abita in prossimità dei confini potrà muoversi senza restrizioni e non è previsto tampone per i turisti stranieri confinanti che vengono in Italia: è un vantaggio per il commercio e i servizi. Vittoria del buonsenso, #dalleparoleaifatti". Così, in un tweet, il segretario della Lega Matteo Salvini.