"Lo dice l’OMS e anche lo Spallanzani, non si sa cosa sta succedendo con la diffusione del covid in Cina. Lo abbiamo già sperimentato nel 2019-2020, senza trasparenza rischiamo tutti molto. Per questo il governo mobiliti l’Ue e chieda più collaborazione scientifica da Pechino". Lo scrive Lia Quartapelle, deputata del Pd, su Twitter.