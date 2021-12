“Da un anno e mezzo FDI parla di areazione meccanica controllata negli edifici pubblici per contenere il contagio. Il governo non ci ha ascoltato, la sinistra ci rideva in faccia: pochi giorni fa l’appello dell’Oms e ora dei pediatri del Lazio. Adesso l’Esecutivo si sveglierà?”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, su Twitter.