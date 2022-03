"Erano i primi giorni di gennaio 2021 quando Fratelli d'Italia propose per la prima volta al governo italiano di affrontare la questione della lotta al contagio da Covid, in particolare all'interno delle scuole, con dispositivi di meccanica controllata. Quegli stessi giorni la Regione Marche guidata da un esponente di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, annunciava uno stanziamento per questa sperimentazione. Oggi la Regione Marche ha presentato, insieme alla Fondazione Hume e al professor Luca Ricolfi, i risultati di quella iniziativa: la ventilazione meccanica controllata nelle scuole abbatte il contagio da Covid fino all'82,5%. In questo anno e più, in cui abbiamo continuato a fare questa proposta al Governo, la proposta non è mai stata realizzata; ma la verità, che oggi è dimostrata, è che se il Governo invece di spendere soldi sugli inutili banche a rotelle avesse messo le risorse sulla ventilazione meccanica controllata, non solo avremmo abbattuto il contagio da Covid ma anche la didattica a distanza. Non era necessario privare i giovani della loro socialità, della loro educazione e della loro normalità, si poteva affrontare la questione in un'altra maniera.

E dico di più, lo stesso schema avrebbe potuto essere utilizzato in tutti gli uffici pubblici con una produttività che sarebbe aumentata, e nelle aziende invece di impedire a chi non ha il Green Pass o il booster di poter guadagnare uno stipendio per dar da mangiare ai propri figli. Questi sono i fatti, i fatti è che Speranza ha sbagliato tutto perché non ha mai voluto ascoltare le proposte serie che arrivavano da Fratelli d'Italia. È stato furore ideologico a fare dell'Italia quello che abbiamo visto, in particolare in quest'ultimo anno, perché le soluzioni c'erano e le avevamo proposte noi. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Chiediamo a Speranza di rispondere al perché non abbia mai voluto considerare la proposta più seria che gli era stata fatta".

Lo dichiara in un videomessaggio su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.