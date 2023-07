"Azione non era al Governo con Conte e Speranza ma ha sempre sostenuto le misure sanitarie di contrasto al COVID per ragioni di responsabilità. Se ci sono cose da chiarire le si chiariscano con serietà e obiettività, ma attenti, l’emergenza è quella dello stato del SSN oggi. Su questo punto Azione farà le sue battaglie politiche.

Non abbiamo preso i soldi del MES sanitario, non stiamo spendendo i soldi PNRR dedicati alla sanità, gli italiani spendono 41 mld di euro per curarsi a causa delle liste d’attesa. Concentriamoci su questa che è la prima emergenza sociale. Stiamo perdendo il SSN". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.