"Siamo arrivati al 151o bollettino sul COVID19 dell’ISS. Ogni venerdì da oltre 3 anni, ci vengono comunicati i numeri e l’Rt. Serve a qualcuno saperlo? Oggi il Covid non è più il problema di salute pubblica. Perché si comunica alla gente quanti casi ufficiali ci sono stati di Covid, e non quante infezioni da pneumococco, legionella, rotavirus o pneumocistis? Basta bollettini Covid, anche settimanali e basta regole giuste, e sbagliate che sono state introdotte in questi anni!". Lo scrive sui social Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.