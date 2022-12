"Draghi oggi sul Corriere: "Sarei rimasto volentieri per completare il lavoro". Presidente, anche a molti di noi sarebbe piaciuto se lei fosse rimasto ma qualcuno aveva fretta di chiudere in anticipo la legislatura. Siamo comunque grati per quanto ha fatto nel tempo a disposizione". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Carlo Cottarelli.