"E' una fortuna poter vivere a contatto con i propri nonni, crescere con loro. Io ho avuto questo privilegio, e ho passato l'infanzia scorrazzando nell'orto, nella vigna e nella campagna a cui si dedicavano con passione. Erano semplici e pieni di valori nobili: rispetto per gli altri, solidarietà, sacrificio e umiltà. Auguri a tutti i nonni, che sono una bussola per la nostra vita. Anche quando non ci sono più". Lo scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte.