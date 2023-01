"Nessuno, e ripeto NESSUNO, tocchi le case degli italiani. In UE così come altrove. Se qualcuno pensa, con il pretesto della sostenibilità ambientale, di obbligarci a ristrutturare in un momento di crisi come questo, non ha capito nulla. Daremo battaglia". Lo scrive su Twitter l'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca.