Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, ha pubblicato il seguente tweet:

"Situa. Il M5s, sul dl aiuti, orientato a non votare la fiducia ma pronto a dare la fiducia in un secondo momento se Mattarella poi rimanderà Draghi alle Camere. Scommessa del M5s: facciamo casino, tanto non si vota. Tentazione forte nel cdx: fargli fare casino e andare a votare".