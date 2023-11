"Per sradicare la tossica cultura patriarcale del possesso e del controllo sul corpo e sulla vita delle donne bisogna partire dall'educazione al rispetto e all'affettività in tutti i cicli scolastici. Su questo mettiamo da parte lo scontro politico e facciamo fare un salto in avanti al Paese. Dobbiamo fare di più, da subito". Così sulla sua pagina Instagram, la segretaria Pd Elly Schlein, pubblicando un passaggio della sua intervista a 'In mezz'ora' su Rai3.