"Riforma del catasto. Mi pare che non sia cambiato nulla di sostanza col recente accordo. Il problema è che, a parte misure per trovare immobili non censiti, anche la versione originale della riforma non faceva molto. Resteranno iniquità tra chi paga troppo poco e chi paga troppo". È il tweet di Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica.