“Una grande emozione trascorrere il mio primo Natale da parlamentare in visita a Rebibbia. Continueremo a batterci sempre al fianco del Pd per tenere alta l'attenzione delle istituzioni e portar avanti a Roma il lavoro per il carcere e la città avviato con Cristina Michetelli”. È il tweet di Andrea Casu, deputato del Pd.