Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato, su Twitter ha così commentato la discussa decisione di un magistrato di richiedere l'archiviazione per un caso di violenza sessuale perché "le mogli fanno resistenza". "La descrizione della vita di coppia fatta da questa magistrata beneventana è talmente retriva e orribile da far sperare che si tratti di una bufala. E se non lo è, che i meccanismi di revisione delle decisioni giudiziarie funzionino in questo caso con grande efficacia e rapidità".