"Assoluto sostegno ad Antonio Tajani. Non andare a Parigi per il previsto incontro con Catherine Colonna dopo le volgari offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro Darmanin sono prova di determinazione e forza. Ancora una volta si capisce chi è dalla parte giusta nell'affrontare sfide europee comuni e chi, come il Governo francese, vuole colpire l'Unione Europea" a scriverlo è Alessandra Mussolini attraverso Twitter.

