"Abbiamo un sottosegretario che fa le soffiate, un vicepres del copasir che non sa tenere la bocca chiusa ma Maddalena Morgante di FDI sta denunciando in aula che Rosa Chemical diffonde la teoria gender a Sanremo2023 perché in una canzone dice che mette il rossetto in ufficio". Lo scrive su Twitter la deputato di Azione Giulia Pastorella.