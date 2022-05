Nicola Fratoianni, esponente quota Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"In #Rai vogliono chiudere #cartabianca per eccesso di pluralismo sulla guerra. Pazzesco. Chiudere trasmissioni per ragioni politiche significa esercitare una forma di censura, lo sanno? Difenderemo @BBerlinguer perché con lei difendiamo anche la libertà dell’informazione".