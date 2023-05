"Noi avevamo presentato al Governo alcuni progetti di residenze universitarie da 14 mesi, ma da 14 mesi il ministero dell'Università non dice nulla: è una situazione francamente sconcertante che riguarda il Governo precedente e quello attuale". Così il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in apertura del consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

"Avevamo chiesto - sottolinea il governatore - l'approvazione di questi progetti: Casa Miranda, Ostello Mergellina (100 posti letto), Istituto Pontificio al Complesso Santa Chiara, residenza Tommaso De Amicis ed ex arsenale di via Campegna a Napoli. La residenza Giuseppe Medici a Portici, l'ex convento San Vittorino a Benevento, l'ex caserma Balducci a Caserta, il campus di Fisciano, secondo lotto: tutto compreso sarebbero state 871 residenze universitarie. Noi - aggiunge De Luca - in qualche modo ci siamo salvati perché da 4-5 anni la Campania ha varato un piano unico in Italia che è quello del trasporto gratuito per gli studenti che così hanno la possibilità di frequentare le università senza oneri eccessivi".