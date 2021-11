"Proposte, persone e comportamenti ci definiscono a sufficienza. I voti non arriveranno dalla somma di sigle parlamentari ma dal lavoro serio e profondo che stiamo portando avanti da due anni. Renzi+Toti+Brugnaro+DellaVedova+Micciché? Massimo rispetto. Ma non è la nostra strada". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, il quale aggiunge in un successivo tweet: "L’unica politica conosciuta da media e parlamentari è topografica. Centro, destra, sinistra, separati da trincee che spariscono dopo le elezioni. Non abbiamo fondato Azione per partecipare a questo noioso gioco di società che allontana i cittadini e li trasforma in tifosi".