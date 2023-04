"Renzi non ha mai voluto fare un partito. Messo alle strette ha provato a rifilarci una “sola” e non gli è riuscito. Allora ha fatto saltare tutto. Ora ignoriamo gli insulti, la cagnara dei finti profili di IV etc. e andiamo avanti a fare politica come l’abbiamo sempre fatta: in modo onesto, trasparente e sui contenuti". Così su Facebook Carlo Calenda, leader di Azione.