"Il #M5S era finito dopo il primo governo Conte. Sono stati salvati dal PD. Per quanto mi riguarda devono solo scomparire, Gualtieri invece li farebbe entrare in giunta immediatamente. Come ha fatto Zingaretti. E allora almeno lo dichiari. Basta prese in giro dei cittadini" lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda