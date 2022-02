Carlo Calenda, leader di Azione, su Twitter si è così espresso. "La cosa importante è che i partiti hanno finalmente compreso, dopo il disastro del Quirinale, l’importanza di tornare ad essere responsabili. E infatti: i 5S sono spaccati tra Conte, appoggiato da Grillo/Gesù, e Di Maio, appoggiato da Raggi/No Vax.."

"Salvini e Giorgetti divisi su tutto ma non sul dissociarsi, al primo CDM, dal Governo Draghi di cui fanno parte. Mastella impazza su tutti i media come regista di un centro coeso e innovativo comprendente: Renzi, Cesa, Toti, Brugnaro, Lupi, Maria Rosaria Rossi etc".

