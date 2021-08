"Dalle idiozie innocue a quelle pericolose. ⁦Enrico Michetti, quindi un milanese che viene a lavorare a Roma non avrebbe accesso ai servizi come un romano di nascita? A parte l’ovvia incostituzionalità, ma una Capitale deve attrarre persone non respingerle. Sei inadeguato". Lo ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.

