"Barca riassume la crisi della sinistra. Una lunga lista di obiettivi, anche condivisibili, senza un come. Perché lì emergono le scelte, che non sono mai interamente buone o cattive, ma imperfette e necessarie. Il come provoca divisioni, meglio rifugiarsi nelle buone intenzioni". Lo afferma in un tweet il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda.