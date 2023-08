"Tra le cose belle, incancellabili del #Novecento c’è anche Gianni #Rivera. Intelligenza e carattere in campo e fuori. Lealtà al suo #Milan e nell’impegno politico-istituzionale. E #ItaliaGermania4a3…e tanto altro. Buon compleanno Gianni, e giù champagne, per dirla con #Gaber". Lo scrive su Twitter Walter Verini, Capogruppo PD in Commissione Antimafia.