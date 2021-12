Roberto Burioni, virologo, ha pubblicato il seguente tweet:

"La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso da Delta. Dunque quanto affermato (contagio,efficacia vaccino, etc.) per una variante può non essere vero per quella successiva. Non è incoerenza, ma scienza".