"Non è il tempo a decidere una violenza. #flashmob contro la sentenza che assolve un uomo che ha “toccato” una giovane studentessa solo qualche secondo. La molestia non è goliardia ma sempre un abuso. Con Intergruppo Donne e @DifferenzaDonna per una legge più severa. @Deputatipd". Lo scrive su Twitter Chiara Braga, deputata del PD.