"Secondo il governo ungherese, sul Danubio l'istruzione starebbe diventando "troppo femminile", perché le donne hanno l'ardore di studiare anziché stare a casa a fare le balie. E questo per loro mina l'economia. Ps: per Salvini è la politica da prendere a modello!". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd.