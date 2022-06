Claudio Borghi, esponente quota Lega, ha pubblicato il seguente tweet:

"Intervento di Giorgia Meloni alla Camera fortemente favorevole all'invio di armi all'Ucraina in quanto baluardo al possibile dilagare della guerra nel continente e mezzo per "arrivare ad uno stallo e convincere alle trattative". Capite che le cose non sono affatto semplici".