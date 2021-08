Claudio Borghi, esponente quota Lega, ha pubblicato il seguente tweet:

"Ieri ho parlato con un po' di manifestanti #NoGreenPass a Milano. Mamme, papà, spaventati per il loro lavoro, per i loro figli costretti ad un trattamento che per la loro età non ha senso, medici sospesi... E io che non ho ancora avuto la possibilità di dire nulla in Parlamento".