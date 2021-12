"Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i progetti di vita delle donne e degli uomini, e delle nostre comunità. Il Family Act, che è riforma di accompagnamento del #Pnrr, va esattamente in questa direzione: politiche integrate e di connessione sociale, anche tra generi e generazioni, nell’ottica di sostenibilità dello sviluppo del nostro Paese. Ne ho parlato oggi a Bologna con Eva Giovannini alla cerimonia 'Memoria e Futuro', organizzata dalla Fondazione Carisbo per celebrare i suoi 30 anni con la città, che ringrazio per questo momento prezioso di incontro e confronto" lo scrive sui social il ministro Elena Bonetti