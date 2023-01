"E dovremmo votare chi vuole consegnare la Lombardia al populismo 5stelle? Quelli del no MES sanitario, no infrastrutture, no termovalorizzatori per riaprire un caso rifiuti anche qui. La realtà è che un riformista, anche del PD, non può votare chi il riformismo lo ha rinnegato". Lo scrive su Twitter Elena Bonetti, esponente del Terzo Polo.