"Dalla siccità alle inondazioni in pochi giorni. Eventi meteorologici sempre più estremi. Il governo invece di dichiarare lo stato di calamità naturale proclami l’emergenza climatica e adotti provvedimenti a sostegno dei comuni colpiti in Emilia Romagna e Sicilia. No fonti fossili". Lo scrive su Twitter Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.