Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, su Twitter ha dato un annuncio. "Oggi ho incontrato Amir Tamim bin Hamad Al Thani del Qatar. Ho designato il Qatar come uno dei principali alleati non NATO in riconoscimento della nostra forte partnership in oltre 50 anni. Abbiamo riaffermato il nostro incrollabile interesse a promuovere la sicurezza e la prosperità nella regione del Golfo e del Medio Oriente".

Today, I met with Amir Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar. I designated Qatar as a Major Non-NATO Ally in recognition of our strong partnership over 50 years. We reaffirmed our unwavering interest in promoting security and prosperity in the Gulf and Middle East region. pic.twitter.com/OaSewjWFux