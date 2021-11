Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, su Twitter ha affrontato il tema Covid, con la nuova variante sudafricana. Ha annunciato nuovi provvedimenti e, al contempo, lanciato un monito.

"L'OMS ha identificato una nuova variante del COVID che si sta diffondendo nell'Africa meridionale. Come misura precauzionale fino a quando non avremo maggiori informazioni, ordino restrizioni ai viaggi aerei dal Sudafrica e da altri sette paesi.

Mentre andiamo avanti, continueremo a essere guidati da ciò che la scienza e il mio team medico consigliano. Per ora il modo migliore per rafforzare la tua protezione, se sei già vaccinato è ottenere una vaccinazione di richiamo, immediatamente. Per chi non è ancora completamente vaccinato: vaccinatevi oggi stesso.

Per la comunità mondiale: questa notizia ricorda che questa pandemia non finirà finché non avremo le vaccinazioni globali. Gli Stati Uniti hanno già donato più vaccini ad altri paesi di tutti gli altri paesi messi insieme. È tempo che gli altri paesi corrispondano alla nostra velocità e generosità".