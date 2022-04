"Antonio-López Istúriz è stato un ottimo segretario generale del Partito Popolare europeo. Quando ci siamo incontrati abbiamo parlato della crisi internazionale e delle prossime sfide per l’Europa. Gli ho garantito l’appoggio di Fi per la sua rielezione al congresso di Rotterdam". Così, in un tweet, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.