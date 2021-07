"Da liberale non potrei mai pensare che concorrenza e competizione siano un male. Servono a far crescere il fatturato politico, cioè i voti, ma anche a migliorare la qualità dell’offerta. La concorrenza però non deve farci dimenticare che il popolo del centrodestra ci chiede unità" lo scrive su twitter il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi