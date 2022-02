Il deputato di Italia Viva Marco Di Maio, su Twitter ha commentato i passi dell'esecutivo. "Bene i provvedimenti approvati dal Governo: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al contributo di Italia Viva e Matteo Renzi. Si difende la didattica in presenza e si riducono le quarantene. Via restrizioni per vaccinati in zona rossa".