Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, ha pubblicato il seguente tweet:

"I virologi invocano l’abolizione del lasciapassare, Speranza & C. però non mollano: dal 15, gli over 50 dovranno farsi inoculare per guadagnarsi il pane. L’iniezione non dà garanzie: l’esecutivo vuole solo rovinare la vita ai ribelli".