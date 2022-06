Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, ha pubblicato il seguente tweet:

"Alla fine, a chiudere il rubinetto del gas non è l’Ue, ma Putin. Per settimane abbiamo letto bellicose dichiarazioni di politici pronti a immolare la bolletta pur di difendere l’Ucraina. Così a prendere il toro per le corna ci ha pensato Gazprom".