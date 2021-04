"La pandemia ci ha posto con urgenza di fronte alla necessità di rafforzare e sostenere al meglio il nostro sistema sanitario. Serve una visione e un progetto concreto di finanziamenti, che ci permetta di essere pronti qualora dovessimo trovarci di nuovo in emergenza.

Lo dobbiamo ai medici e al personale sanitario che in questi mesi non si sono mai tirati indietro, lottando contro il virus con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio. Ma lo dobbiamo anche ai cittadini, che in ogni momento devono poter contare su una sanità pubblica all'altezza delle sfide che ha di fronte.

Per questo motivo nel mese di Aprile Italia Viva lavorerà a un progetto #Sanità2030, un piano strategico che delinei priorità e obiettivi della sanità italiana nei prossimi anni. E che presenteremo in Parlamento, per discuterlo insieme al resto delle forze politiche.

Garantiamo più risorse alla Sanità, programmiamo da ora gli investimenti, delineiamo un piano per il prossimo decennio. Guardiamo al futuro, pronti ad affrontare qualunque cosa ci porterà" lo ha scritto su Facebook l'esponente di Italia Viva Teresa Bellanova