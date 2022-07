Alex Bazzaro, esponente quota Lega, ha pubblicato il seguente tweet:

"Non lavarti, non usare l’auto, non accendere il clima, non dissentire, non avere opinioni, sparati 4 dosi di vaccino, credi nella scienza, nei media. Sentiti in colpa perché vivi sopra le tue possibilità, perché sei bianco, etero o politicamente non dei loro. Fine pena? Mai".