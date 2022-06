Alex Bazzaro, esponente quota Lega, ha pubblicato il seguente tweet:

"Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edotte le Camere relativamente alla diminuzione delle forniture di gas dalla #Russia Per evitare una drammatica e inutile conferenza stampa in solitaria ad ottobre".