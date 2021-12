"Ieri il Congresso regionale della Basilicata ha eletto segretario regionale, dopo un lungo commissariamento, Raffaele La Regina, potentino, meno di 30 anni. Inoltre il congresso di Matera, al quale ho partecipato, ha eletto segretario cittadino Luigi Gravela, poco più di 30 anni. E anche in questi anni di commissariamento, prezioso è stato il lavoro di altri due giovani dirigenti : Claudio Scarnato, segretario provinciale di Matera e soprattutto Maura Locantore, segretaria provinciale di Potenza, la cui serietà e grande responsabile è stata decisiva anche in questo passaggio. Dai Congressi regionali e provinciali sta emergendo una nuova generazione di dirigenti politici del Pd. Donne e uomini trentenni, capaci, appassionati. A loro il compito di aprire il partito, renderlo più forte e popolare, più dentro la vita e i problemi delle nostre comunità. Sentiamo crescere la forza e la centralità del Pd, grazie al lavoro fatto in questi mesi da Letta sul piano delle alleanze, dell’identità del Pd e con il progetto delle Agorà". Lo scrive sui social Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà Democratico e membro della direzione nazionale del Pd.